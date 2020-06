Link kopiert

Die VN übernehmen die Kosten von einem der vier Teilnehmer beim VN.at-Staffel-Marathon.Am Sonntag, 4. Oktober 2020 fällt der Startschuss für den. Der Start erfolgt auf der Insel Lindau. Von dort geht es nach Österreich. Durch Lochau, weiter nach Bregenz, Hard, Fußach, Höchst, über die Schweizer Grenze nach St. Margrethen und dann zurück über den Rheindamm nach Hard zum Zielstadion in Bregenz. 60 Prozent der Strecke führen entlang des Bodensees.Der Marathon-Event umfasst sechs verschiedene Läufe – so ist für jeden Läufertyp die passende Strecke da bei. Am Sonntag, um 10.30 Uhr fällt nicht nur der Startschuss für den Sparkasse Marathon, sondern auch für den VN.at-Staffel-Marathon. Vier Läufer zeigen in der Königsdisziplin über 42,195 Kilometer, was in ihnen steckt. Die Staffelabschnitte sind bewusst in unterschiedliche Längen unterteilt und können so auf die jeweils teilnehmende Person abgestimmt werden. Die Strecke für den ersten Läufer geht über 10 km von Lindau nach Bregenz, Läufer zwei absolviert die 7 km von Bregenz nach Hard, Läufer drei die 9 km von Hard nach St. Margrethen und für den vierten Läufer bleiben die 16 km von St. Margrethen nach Bregenz.Die VN als Partner dieses Staffelbewerbs haben für sportliche VN-Abonnenten einen besonderen Motivationskick: Sie. Die Staffel kann von reinen Frauen- oder Männerteams so wie gemischten Teams absolviert werden. Der VN-Vorteilspreis bei einer Anmeldung bis 30. Juni beträgt für alle vier Teilnehmenden 87 statt 116 Euro, bei einer Anmeldung bis 31. August sind es 97 statt 129 Euro.Einfach eine E-Mail an info@sparkasse-3-laender-marathon.at schicken mit Angabe von Namen und VN-Abonummer, um einen persönlichen Rabattcode zu bekommen.