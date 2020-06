Link kopiert

VN-Abonnenten erleben das neue Programm des Varieté am Bodensee zum Sonderpreis.„Vorhang auf für das Varieté am Bodensee“ heißt es in der Vorweihnachtszeit wieder im Messequartier Dornbirn. Auch im 15. Jahr lädt das Varieté mit den Gastgebern Catrin und Heinz Wendel an der Spitze in eine fantastische Welt voller Träume, Lachen und Staunen.In derverzaubern und berühren Weltklasse-Artisten und Entertainer das Publikum. Am Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr, hebt sich der Vorhang im Varieté am Bodensee im Messequartier Dornbirn speziell für VN-Abonnenten.Nur an diesem Abend erleben Sie das neue Programm zum Sonderpreis von 85 statt 95 Euro.Karten gibt es im Musikladen Götzis und Feldkirch, im Kiosk am Bahnhof Rankweil, Dar Zäodl Lustenau, Kiosk Gmeiner Dornbirn, Kiosk Bahnhof Schruns, Cigar Graf Wolfurt, bei Schreiben & Mehr Bludenz, in der Skoda Montfort Garage Bürs, bei Fräulein Amann Hohenems, im Lindaupark (D) und bei Bro Records (CH).