„Schiff ahoi!“

Link kopiert

VN-Abonnenten sparen 15 Prozent beim Buchen einer einwöchige Radkreuzfahrt.Es muss ja nicht immer das Meer sein – wie wäre es heuer mit der Donau? Das Viersterne-Komfortschiff MS Primadonna bringt Sie mit der Eleganz eines Luxusliners von Passau nach Budapest und zurück.Im Preis ab 747 Euro pro Person sind sieben Tage Vollpension in der klimatisierten Doppelkabine enthalten. An Bord werden alle Speisen frisch gekocht und mit regionalen Produkten zubereitet. Neben anderen Extras erhalten Sie Routenbeschreibungen, Radkarten und GPS-Daten.Abonnenten-Special: Bei Anreise 17. Juli erhält die zweite Person eine 50 % Ermäßigung vom Statt-Preis (ab 439 Euro in Hauptdeck-Achtern-Kabine).