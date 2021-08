Vorfreude auf die Herbstmesse: Die VN verlosen Eintrittskarten

Link kopiert

herbstmesse „Wieder zämmko“ heißt das Motto bei der 73. Herbstmesse Dornbirn vom 8. bis 12. September 2021. Märkte und Menschen live erleben – das steht dieses Jahr mehr denn je im Vordergrund. Die Herbstmesse bietet viel Platz für Begegnung sowie Raum für gute Gespräche und ist ein Ort um Neues zu entdecken und Altbewährtes wieder zu treffen. In „hoamelig“-herbstlicher Atmosphäre heißt es fünf Tage lang sehen, hören, staunen und natürlich nach Herzenslust shoppen. Viel Neues und manch Bewährtes gibt es dabei in folgenden Ausstellungsbereichen zu entdecken: Wohnen & Einrichten, Haus & Handwerk, Haushalt & Küche, Gesundheit & Wellness, Familie & Information, Schönheit & Lifestyle sowie Ernährung & Genuss. VN-Abonnenten können jetzt schon Eintrittskarten gewinnen. Insgesamt verlosen die VN 25 x 2 Karten für das Messehighlight des Jahres vom Mittwoch, 8. September, bis Sonntag, 12. September 2021, im Dornbirner Messequartier. An der Verlosung teilnehmen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Herbstmesse“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 3. September 2021.