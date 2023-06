5. Juni 2023 08:46

🍀Winzerfestival „Komm & See“

Kaum eine Veranstaltung fasst das Lebensgefühl am Bodensee so gut zusammen wie das Winzerfestival „Komm & See“: Von einem Winzer zum nächsten ziehen, ein Glas Wein trinken, einen Plausch mit alten und neuen Bekannten halten, die Aussicht und das Leben genießen. Mitmachen und Karten gewinnen Bereits zum 21. Mal findet die Einladung der zwölf Weingüter am bayerischen Bodensee statt. Am Freitag, 30. Juni öffnen die Weingüter in Lindau, Wasserburg und Nonnenhorn ihre Höfe ab 17 Uhr und am Samstag, 1. Juli schon ab 14 Uhr. An beiden Tagen können Weinfreunde jeweils bis 23 Uhr sämtliche Sorten und Jahrgänge verkosten. Zwischen Rebstöcken zusammensitzen, gemeinsam kulinarische Momente genießen, zu Live-Musik tanzen und einfach eine gute Zeit haben – das ist das Konzept.



Damit Besucher das Auto stehen lassen und trotzdem alle Winzerhöfe besuchen können, verkehren kostenlose Shuttle-Busse im Halbstundentakt zwischen Lindau, Hattnau und Nonnenhorn. Von Lindau aus geht es über das Weingut Haug und Weinbau Brög in Schönau zu Teresa Deufel in Degelstein und weiter nach Hattnau zum Weingut Schmidt. Die nächsten Stationen sind in Nonnenhorn: Winzergemeinschaft Fürst, Weingut Wendelin Hornstein und Peter Hornstein, Weinbau Roland Hornstein, Reinhard Marte, Weinbau Lanz, Winzerhof Gierer, Weingut Kurek und Rebhof Schaugg/Höscheler. VN-Abonnenten können 10 x 2 Karten gewinnen für das Winzerfestival „Komm & See“ am Freitag, 30. Juni, von 17 bis 23 Uhr und am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 23 Uhr. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Komm&See“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 23. Juni 2023. Infos unter: www.kommundsee.de