🍀 Die größten Musical-Hits

„THIS is the GREATEST SHOW!“ zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail die unvergesslichen Songs aus den besten Musicalbühnenerfolgen der letzten Jahre. Die Show macht Halt bei Klassikern wie „Dirty Dancing“, „Die Eiskönigin“, „Elisabeth“, „Der Glöckner von Notre Dame“, „Mamma Mia!“, „Moulin Rouge“ oder „Tanz der Vampire“ und taucht gleichzeitig auch in neue Musicalwelten ein. So werden die Besucher mit auf eine Reise durch brandaktuelle Highlights wie „Cinderella“, „Dear Evan Hansen“, „Goethe: Das Musical“, „Hamilton“, „KU’DAMM 56“, „The Prom“, „Robin Hood“, „& Juliet“ oder „Zeppelin“ genommen. Präsentiert wird die Show von Jan Ammann, Andreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich und Michaela Schober – fünf der großen Musicalstars Deutschlands und Österreichs mit Sängern und Liveband.



VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen für „THIS is the GREATEST SHOW!“ am Samstag, 25. März 2023, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Greatest Show“ unter VN.at/ mitmachen. Einsendeschluss ist der Montag, 20. März 2023.