VN-Erlebnistag am 25.09 in Damüls













Wandern, genießen, erleben, entspannen – so lautet das Motto des VN-Familienerlebnistages im Wanderparadies Damüls. Wetterbedingt wurde der Wandertag auf den 25. September 2022 verschoben. Auf die ersten hundert Wanderer wartet ein prall gefülltes VN-Wandersäckle.Mit über 200 km markierten Wanderrouten lädt das Gebiet rund um Damüls zum Wandern, Mountainbiken und Relaxen ein. Von Damüls aus bringt die 4er-Sesselbahn „Uga Express“ Wanderer ins Wandergebiet auf 1.800 Metern Seehöhe. Ein Highlight ist die Damülser Rundtour. Ab der Bergstation finden sich aber auch geschotterte Pfade, die problemlos mit einem Kinderwagen befahren werden können.Diesen Sonntag, 25. September 2022 findet der beliebte VN-Familienerlebnistag im Wanderparadies Damüls statt. Hüpfburg, Trampolin und Tischtennis sorgen bei den Kleinen für Kurzweile, während auf der Sonnenterrasse des Berggasthofs Uga-Alp Alleinunterhalter Martin von Alpenstarkstrom ab 11 Uhr beim Frühschoppen unterhält. Das Restaurant-Team serviert dazu leckere Spezialitäten à la carte sowie hausgemachte Köstlichkeiten.Für die ersten 100 teilnehmenden VN-Abonnenten gibt es ein VN-Wandersäckle, gefüllt mit allerlei Praktischem und vielen Überraschungen. Pro VN-Abo kann ein Säckle gratis mitgenommen werden. Dazu einfach die VN-Vorteilskarte bei der Infostation vorweisen. Darüber hinaus gibt es beim VN-Erlebnistag am Sonntag einiges zu gewinnen. Wer sich den Hauptgewinn – einen Helikopterrundflug für zwei Personen – schnappen möchte, holt sich sein Los bei der Talstation ab und wirft es in die Glasbox bei der Bergstation. Verlost werden außerdem mehrere Berg- und Talfahrten inklusive Verpflegung.