🍀“momentlabor“ im Freudenhaus

„hyrrä paratiisi“ ist Zirkus ohne Elefanten, dafür eine Inszenierung aus Akrobatik, Text und Musik – direkt, pur und verzaubernd. Inszeniert wird das neue Zirkusstück vom „momentlabor“, einem innovativen Künstlerkollektiv aus Freiburg. Im Oktober ist das Stück als Österreichpremiere im Freudenhaus in Lustenau zu sehen. Jetzt mitmachen und gewinnen „Wir wollten uns im Paradies treffen. Um sieben. Trinken, was essen, hauptsächlich quatschen. Aber das Paradies war geschlossen (…)“. Im zeitgenössischen Zirkusstück „hyrrä paratiisi“ mischen acht Künstler und Künstlerinnen Akrobatik, Texte und Musik zu einer einzigartigen Performance. Zirkus vom Künstlerkollektiv „momentlabor“ funktioniert ohne klassische Struktur, ohne Schranken, stattdessen mit Freiheit, weichen und harten Wechseln. Mit akrobatischen Wendungen, manipulierten Körpern, einem eigenen Soundtrack und Ge[1]danken zum Paradies werden die Künstler das Publikum verzaubern. Der Soundtrack wird live gespielt in der Besetzung Gitarre, Keyboards, Bass und Schlagzeug. Zur Musik gehört immer ein Anteil an Live[1]Improvisation und sie interagiert mit den akrobatischen und tänze[1]rischen Aktionen des Ensembles. Zu den einzelnen musikalischen Kompositionen haben die Artisten Bewegungsmotive erarbeitet, die zwischen minimalistisch und physisch extrem angesiedelt sind. Da[1]bei treffen Ruhe und Action immer wieder aufeinander. VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten für die Aufführung von „hyrrä paratiisi“ vom „momentlabor“ am Sonntag, 2. Oktober 2022, 20.30 Uhr im Freudenhaus in Lustenau gewinnen. Mitmachen können Sie ganz einfach online unter VN.at/ mitmachen mit dem Kennwort „Moment“. Teilnahmeschluss ist der Montag, 26. September 2022. [caption id=“attachment_859452″ align=“alignnone“ width=“500″]by Felix Groteloh[/caption]