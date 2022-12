Strengere Reiseregeln wegen Coronalage in China

peking China ist von seiner Null-Covid-Politik abgerückt und hat seine Maßnahmen deutlich gelockert. Nun steigt weltweit die Sorge, da sich das Coronavirus derzeit rasant in der Volksrepublik ausbreitet. Immer mehr Länder verschärfen die Auflagen für Reisende aus China. In Italien müssen sie noch am