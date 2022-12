Schwarzach Hilfe für unschuldig in Not geratene Menschen in Vorarlberg. So altbekannt das Motto der VN-Sozialaktion „Ma hilft“ ist, so brandaktuell ist es gleichzeitig. Noch nie zuvor haben die VN-Redaktion als administratives Zentrum von „Ma hilft“ so viele Hilfsgesuche erreicht. „Ma hilft“-Koordin