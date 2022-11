Startschuss für die WM in Katar

Doha Am Sonntag (17 Uhr) beginnt die mehr als umstrittene Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Der Wüstenstaat hat sich in den letzten mehr als 20 Jahren durch Milliardeninvestitionen Einfluss nicht nur im Sport erkauft. Im Al-Bayt-Stadion, das 60.000 Zuschauer fasst, empfängt der WM-Neuling und