Link kopiert

Schwarzach Markus Wallner (ÖVP) kehrte am Montag offiziell in den Dienst als Landeshauptmann zurück. Schonfrist gibt es kaum, die Herausforderungen sind immens. Im großen Interview bei Vorarlberg LIVE erklärte er, was er in den kommenden Monaten plant. Dass bald das erste Windrad in Vorarlberg steht