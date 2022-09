Link kopiert

genf In einem lange erwarteten Bericht zur Lage in der chinesischen Region Xinjiang sieht das UN-Menschenrechtsbüro Anhaltspunkte für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Demnach zeigten Beschreibungen von Menschen, die in sogenannten Berufsbildungseinrichtungen festgehalten wurden, Muster von Folte