Link kopiert

straßburg Höchstwahrscheinlich können in der Europäischen Union bald Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden. Im Europaparlament in Straßburg stellte sich am Mittwoch eine Mehrheit hinter den Plan. Dabei geht es um den Rechtsakt zur sogenannten Taxono