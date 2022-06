Link kopiert

Lech Fondsmanager mit Firmensitz in London haben in Oberlech ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück um 8,9 Millionen Euro erworben. Nie zuvor wurde in Vorarlberg so viel für Bauland bezahlt. In Lech selbst löst der Preis-Irrsinn Kopfschütteln aus. Auch Bürgermeister Gerhard Lucian hat wenig Freude