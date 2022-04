Link kopiert

Kiew Der angeschlagene russische Raketenkreuzer „Moskwa“ ist gesunken. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstagabend mit. Bereits am Vortag hatte die Ukraine behauptet, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte mit Raketen getroffen und sogar versenkt zu haben. Der Rake