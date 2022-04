Link kopiert

Innsbruck 4345 Alpinunfälle mit 6716 verunfallten Personen: Das ist die Bilanz der Alpinpolizei für die Zeit zwischen November 2021 und dem 3. April 2022 in Österreich. 111 Menschen starben in den Bergen, zwei davon in Vorarlberg. Im Zehn-Jahres-Schnitt zählt die Alpinpolizei 4575 Unfälle mit 7242 P