Link kopiert

Schwarzach Seit 2013 beobachtet und analysiert das Marktforschungsunternehmen Stadt+Markt die Verkaufsflächen in österreichischen Städten. In Vorarlberg stehen Dornbirn, Bregenz und Feldkirch im Fokus der Handelsexperten. In Bregenz sind die Verkaufsflächen leicht gestiegen, in Dornbirn sogar österr