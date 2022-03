Link kopiert

schwarzach Der Krieg in der Ukraine treibt viele Menschen in die Flucht. Das Land weiß derzeit von 111 Betroffenen, die bereits in Vorarlberg angekommen sind. Tatsächlich dürften es noch mehr sein. Der Caritas zufolge konnten über das Wochenende 25 Personen in organisierten Unterkünften aufgenommen