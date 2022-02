Link kopiert

Kiew, Moskau In der Ostukraine herrscht eine immer angespanntere Lage. Die prorussische Führung der Separatistengebiete rief am Freitag die Zivilbevölkerung zur Flucht nach Russland auf. Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle in nächster Zeit eine Offe