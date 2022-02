Jeder 14. bereits in Quarantäne













Wien Fast 29.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger befinden sich in Quarantäne. Über 24.700 von ihnen sind positiv getestet, rund 4000 waren in Kontakt mit einer infizierten Person. Die Lage in den Spitälern bleibt trotz hoher Neuinfektionszahlen stabil, wenngleich die Personalausfälle belastend si