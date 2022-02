Link kopiert

Innsbruck, Stuben Bei traumhaftem Winterwetter, aber gefährlichen Schneeverhältnissen sind in den Alpen dieses Wochenende elf Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Neun Todesfälle gab es in Österreich, acht davon in Tirol, einen in Vorarlberg. In Bayern kam ein Österreicher am Samstag in einer