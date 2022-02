Bei Reiseregeln setzen mehrere Länder auf Erleichterungen

Link kopiert

schwarzach Wegen der Omikron-Variante haben zahlreiche Länder zunächst ihre Einreisebestimmungen verschärft. Nun lockern viele sie trotz hoher Inzidenzen wieder. Zum Beispiel Italien. Bei der Einreise aus dem EU- und Schengenraum gilt die 3G-Regel. Für genesene und geimpfte Menschen entfällt also die Testpflicht. In Dänemark sind überhaupt fast alle Beschränkungen innerhalb des Landes aufgehoben und die Reisebestimmungen zumindest gelockert worden. Geimpfte können auch in England bald mit Erleichterungen rechnen. Von ihrem strengen Testregime ist zuletzt auch die Schweiz abgerückt. Personen aus Vorarlberg waren aber ohnehin ausgenommen. Österreich hat hingegen aktuell vergleichsweise strenge Bestimmungen.