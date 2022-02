Link kopiert

schwarzach Nebenabsprachen zu Koalitionsabkommen sind Aufregerthema, und das nicht nur in der Bundespolitik. Auch in Vorarlberg gibt es einen Sideletter von ÖVP und Grünen. Landeshauptmann Wallner zufolge handelt es sich um „nichts Geheimnisvolles“. In Zukunft würde er ihn aber gleich öffentlich machen. An detaillierten Postenaufteilungen auf Bundesebene übt er Kritik. »A2