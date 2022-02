Der Grüne Pass läuft jetzt bei vielen Österreichern ab

Link kopiert

Wien, Schwarzach Mit heute, Dienstag, ist die Corona-Schutzimpfung nach dem zweiten Stich nur noch sechs statt neun Monate gültig. Vom Auslaufen des Grünen Passes waren am Montag knapp 235.000 Österreicher betroffen. Margot Uccia aus Lauterach ist wütend. Die 60-Jährige versucht seit Dezember herauszufinden, was sie tun muss, damit sie von der dritten Impfung befreit wird. Bisher konnte ihr das niemand sagen. „Ich bin ja kein Impfverweigerer. Ich bin zweimal geimpft, ich will es aus medizinischen Gründen einfach nur rausschieben“, ärgert sie sich. Die VN beantworten außerdem Fragen zu dem Gesetz, das heute durch den Bundesrat geht. »A2