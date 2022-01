Aderlass in der Gastronomie













Link kopiert

Schwarzach, Wien Der Mitarbeitermangel in Gastronomie und Hotellerie zeigt sich Gästen in eingeschränken Öffnungszeiten, ebensolchen Speisekarten und Schließungen. Die Coronakrise war dafür ein wesentlicher Brandbeschleuniger, doch schon im Vorfeld kündigte sich der Engpass an. „Die Mitarbeiter woll