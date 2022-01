Link kopiert

Bludenz Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Freitagmittag im Pflegeheim SeneCura in Bludenz. Ein 61-jähriger Bewohner des Heimes starb an den Folgen eines Brandes, der von einer brennenden Zigarette ausging und sich auf einem Balkon ausbreitete. Allerdings ist laut den Ermittlern auch ei