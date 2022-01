Link kopiert

Schwarzach Die ÖBB haben auch 2022 ein volles Bauprogramm in Vorarlberg. Neben der Fertigstellung der Bahnstrecke zwischen St. Margrethen und Lauterach steht unter anderem der Startschuss für den barrierefreien Umbau der Hypounterführung in Bregenz an. Insgesamt werden 61 Millionen Euro investiert. „Die Bahn ist ein wesentlicher Faktor beim Umstieg auf klimafreundliche Mobilität“, sagt Landesrat Johannes Rauch. »A7