feldkirch Die Installation des Schweizer Künstlers Max Grüter zählt zu den besten Projekten, die bisher in der Johanniterkirche realisiert wurden. Seine Taucherfiguren, die nach der Präsenz am Gotthardpass an diesem geschichtsträchtigen Ort in Feldkirch gelandet sind, mahnen auch einen sorgsamen Umgang mit der Erde an. Max Grüter hat bereits am Skulpturenweg in Gurtis eine Arbeit im öffentlichen Raum realisiert. »D5