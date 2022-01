Link kopiert

Wien, Schwarzach Die Zahl der Neuinfektionen nimmt rasant zu. Am Mittwoch wurden binnen 24 Stunden fast 10.000 neue Coronafälle verzeichnet, davon 327 in Vorarlberg. Die Omikronvariante nimmt überhand. In ein bis zwei Wochen wird sie laut Prognosen auch in Vorarlberg die Deltavariante abgelöst haben