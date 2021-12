Link kopiert

schwarzach Omikron wird eine Herausforderung. Das bekräftigt auch der Virologe Norbert Nowotny. Einen neuen Lockdown will er nicht ausschließen, sollten die Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Bis Mitte Februar bleibe die Lage herausfordernd. Was die Zeit danach angeht, ist der Experte prin