warschau In Polen hat Präsident Andrzej Duda ein Veto gegen ein neues Rundfunkgesetz eingelegt. Das international umstrittene Vorhaben soll ausländischen Einfluss auf Medien beschränken. Duda sagte am Montag, er weigere sich, das Gesetz in dieser Form zu unterzeichnen. Es war kurz vor Weihnachten mi