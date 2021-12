Link kopiert

Bregenz 150 Pädagogen haben in einem anonymen Brief bei Einführung der Impfpflicht mit Kündigung gedroht. Laut Pflichtschullehrervertreter Willi Witzemann haben fünf diese Drohung schon in die Tat umgesetzt. Indes wollen Schulbehörden und Lehrervertretung das Gespräch suchen. Das Problem: Die Verfas