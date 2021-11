Link kopiert

Ausmaß und Umfang von Mobbing – vor allem im Internet – nehmen einer aktuellen Studie zufolge auch unter Erwachsenen rapide zu. Das teilte das Bündnis für Cybermobbing am Donnerstag mit. In Österreich sind bereits 2,1 Millionen Erwachsene Opfer von Mobbing – viele am Arbeitsplatz. »D8