Link kopiert

wien Eine Impfpflicht gegen Corona galt lange als Tabu. Das scheint sich nun immer mehr zu ändern. Die Bundesregierung lässt eine solche derzeit für Berufe im Gesundheitsbereich prüfen. An einem Entwurf wird gearbeitet. Nur am Rande kommt derzeit eine Impfpflicht für alle Menschen, die in Österreich