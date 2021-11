Link kopiert

brüssel Angesichts der Krise an der polnisch-belarussischen Grenze haben die Außenminister der Europäischen Union in Brüssel einem neuen Sanktionsinstrument zugestimmt. Wie der Rat der Mitgliedsstaaten am Montag in Brüssel mitteilte, könne die EU nun Personen und Einrichtungen ins Visier nehmen, die