Schwarzach Die Bundesregierung plant ab Montag neue Verschärfungen. Sie will einen Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich. Außerdem steht eine Impfpflicht in Gesundheits- und Sozialberufen bevor. Vorarlbergs zuständige Landesrätinnen befürworten den Schritt, die Gewerkschaft kritisiert ihn. Vora