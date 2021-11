Labore ächzen unter Testdruck durch 3G am Arbeitsplatz













Link kopiert

Bregenz Lange Warteschlangen vor den Teststationen prägten am Montagvormittag das Stadtbild. Viele ärgern sich über lange Wartezeiten auf das Testergebnis. Vonseiten des Landes sind die Analysekapazitäten ausreichend, in der Regel habe man sein Ergebnis innerhalb der angepeilten 24 Stunden in der Ha