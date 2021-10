Link kopiert

Wien Zwischen 20 und 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind vollständig geimpft. Die Quote steige mit dem Alter an, berichtet Bildungsminister Heinz Faßmann. Er lobt außerdem die hohe Impfbereitschaft der Pädagogen. Die Vorarlberger AHS-Lehrer zählen mit einer Quote von über 90 Prozent zu den