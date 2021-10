Kinder kehren an die Schule zurück













Link kopiert

Bregenz Jene Schüler, die wegen ihrer Weigerung, Masken zu tragen oder sich testen zu lassen, den Schulbesuch verweigerten und Homeschooling einforderten, müssen seit Anfang dieser Woche wieder in der Schule sein. An der VS Bludenz St. Peter freuten sich alle über die Rückkehr von zwei Schwestern. D