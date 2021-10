SPD und Union schalten sich in Gespräche ein













Link kopiert

berlin Das Ringen um eine neue Regierungskoalition nach der Bundestagswahl in Deutschland hat Fahrt aufgenommen. Am Sonntag schalteten sich SPD und Union in die Gespräche ein: Die SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz kam zunächst mit der FDP-Spitze, später mit den Grünen zusammen, um die Chancen für