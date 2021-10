Kampf gegen Schattenschulen und ein Appell an Eltern













Link kopiert

Bregenz Versuchte Gründungen von nicht genehmigten Privatschulen werden von der Vorarlberger Bildungsdirektion scharf ins Visier genommen. So gehen wiederholt Hinweise von Nachbarn ein, die Aktivitäten solcher Art beobachten, wie Andreas Kappaurer, pädagogischer Leiter der Bildungsdirektion Vorarlberg, berichtet. Gemeinsam mit Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch richtet er einen Appell an die Eltern von Kindern, die sich im häuslichen Unterricht befinden: „Lasst die Kinder zurück an die Schulen.“ »A4