Link kopiert

Wien Es gab keinen Vergleich und die Verhandlung rund um die tödliche Corona-Ansteckung eines 72-Jährigen in Ischgl ist bereits geschlossen. Es ging am Freitag um eine Amtshaftungsklage, in der die Witwe und der Sohn des Coronaopfers Schadenersatz fordern. Sie werfen Behörden und Politik fehlerhafte