PCR-Tests ab heute in den Schulen













Link kopiert

Schwarzach Coronatests sind an den Schulen nichts Neues. Waren es bisher aber nur Antigentests, die mit den Kindern und Jugendlichen gemacht wurden, so erreicht das Testen nun eine neue Dimension. Erstmals müssen sich heute an den Bildungsstätten die Schülerinnen und Schüler einem PCR-Test unterzieh