Link kopiert

Bludenz Heute beginnt bereits das dritte Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Homeoffice der Eltern sowie Homeschooling der Kinder und Jugendlichen brachten viele Familien in den vergangenen beiden Schuljahren an ihre Belastungsgrenzen. Die Anfragen bei den Schulpsychologen in Vorarlberg haben insbe