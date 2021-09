Link kopiert

Lebensgefährliche Verletzungen fügte eine Frau bei ausufernden Streitigkeiten ihrem Lebensgefährten zu. In einem Fall hat sie ihn mit einer Gabel mehrere Male in den Kopf gestochen. Dafür wurde die 39-Jährige am Landesgericht Feldkirch zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. »A10