BRegenz Mit Beginn des neuen Schuljahres nimmt die Stadt Bregenz das neue Familien- und Bildungshaus Rieden im Vorkloster in Betrieb. Das rund 120 Jahre alte und teilweise denkmalgeschützte Gebäude ist frei geworden, weil die Volksschule im Vorjahr in die neue Schule Rieden übersiedelt ist. In den