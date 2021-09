Link kopiert

Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der WM-Qualifikation eine 0:1-Niederlage gegen Schottland kassiert. Das Tor vor 18.800 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion erzielte Lyndon Dykes in der 30. Minute aus einem Elfmeter nach VAR-Intervention. Das ÖFB-Team ist damit in der Gruppe F nach sechs von z