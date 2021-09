Link kopiert

wien Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup verdeutlicht die Polarisierung innerhalb der österreichischen Bevölkerung, was die Flüchtlingspolitik angeht. Demnach plädiert zwar eine Mehrheit der Befragten in der Afghanistan-Krise für Hilfe vor Ort, aber nur ein Teil davon will zusätzlich