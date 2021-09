Link kopiert

Innsbruck Am Landesgericht Innsbruck wurde am Dienstag eine 55-jährige Tirolerin schuldig gesprochen, die in einer Telegram-Gruppe von radikalen Corona-Leugnern mit starker Vorarlberger Beteiligung zum Mord an dem Journalisten Michael Bonvalot aufgerufen hatte. In „Vorarlberg live“ warnt dieser nac